"Женщина-Рогатка", "Парню повезло. Какой у нее станок!" Волочкова показала свои способности

"Лебедь" [Камиля] Сен-Санса. Постановка Михаила Фокина. Прикиньте, перья на голову забыла надеть! От волнения. Ну, без них не очень смешно?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Совсем не смешно... Не стоит танцевать лебедя, когда твое имя Женщина-Рогатка", – прокомментировала подписчица paradissis887.

"Вот парню повезло. Я не представляю, какой у нее станок!" – написал despetcherlogi.