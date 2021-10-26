"Бедный Янис.Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин

"Перегорело. Уже не больно.

Сижу напротив, смеюсь, шучу...

– Как жизнь?

– Нормально.

– И я довольна.

– Давай за встречу?

– Давай чуть-чуть.

– Ты замуж вышла?

– Ну да. А что мне?

– Да, ну, конечно. Что за вопрос. А помнишь?..

– Помню...

– Я тоже помню...

– Ну вот и ладно. Давай без слез.

– Ты стала жесткой.

– Прошло три года.

– Не так уж много.

– И это срок...

– Сегодня жарко.

– Ага, погода...

– Да, очень жарко, я прямо взмок.

– А он, твой этот...

– А, ты о муже? Хороший парень.

– А он... какой?

– Как муж – он лучше, любовник – хуже.

– Зато надежный и под рукой.

– Такой, как надо?

– И что такого?

– И даже любишь сильнее, чем?...

– Ты разве знаешь такое слово? А если знаешь, тогда зачем...

– Ну да, конечно. Прости.

– Не надо.

Перегорело... Одна зола.

Но только, знаешь, я встрече рада.

И даже лучше, что я пришла.

Теперь я вижу: перегорело.

А ветер пепел уносит вдаль.

Не шевельнулось, не заболело.

И я спокойна. И мне не жаль,

Как ты уходишь, ссутуля плечи.

Как в черно-белом немом кино.

И все же грустно от этой встречи.

Перегорело, а все равно..." – процитировала Седокова стихотворение Гуриненко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Глупый пост. Думаю, что мужу было неприятно его читать", – прокомментировала подписчица peace_foto.

"Вульгарно с вашей стороны", – заявил alexeykovalevofficial.

"Бедный Янис... Теперь все знают, что он хуже любовник, чем Чернявский... Ну вы "отожгли", конечно, так мужика опозорить", – написала beautymirshop.

"А при чем тут Чернявский?" – спросила parkp8183.

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