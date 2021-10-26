"Бедный Янис.Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин

"Перегорело. Уже не больно.
Сижу напротив, смеюсь, шучу...
– Как жизнь?
– Нормально.
– И я довольна.
– Давай за встречу?
– Давай чуть-чуть.
– Ты замуж вышла?
– Ну да. А что мне?
– Да, ну, конечно. Что за вопрос. А помнишь?..
– Помню...
– Я тоже помню...
– Ну вот и ладно. Давай без слез.
– Ты стала жесткой.
– Прошло три года.
– Не так уж много.
– И это срок...
– Сегодня жарко.
– Ага, погода...
– Да, очень жарко, я прямо взмок.
– А он, твой этот...
– А, ты о муже? Хороший парень.
– А он... какой?
– Как муж – он лучше, любовник – хуже.
– Зато надежный и под рукой.
– Такой, как надо?
– И что такого?
– И даже любишь сильнее, чем?...
– Ты разве знаешь такое слово? А если знаешь, тогда зачем...
– Ну да, конечно. Прости.
– Не надо.
Перегорело... Одна зола.
Но только, знаешь, я встрече рада.
И даже лучше, что я пришла.
Теперь я вижу: перегорело.
А ветер пепел уносит вдаль.
Не шевельнулось, не заболело.
И я спокойна. И мне не жаль,
Как ты уходишь, ссутуля плечи.
Как в черно-белом немом кино.
И все же грустно от этой встречи.
Перегорело, а все равно..." – процитировала Седокова стихотворение Гуриненко.
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"Глупый пост. Думаю, что мужу было неприятно его читать", – прокомментировала подписчица peace_foto.
"Вульгарно с вашей стороны", – заявил alexeykovalevofficial.
"Бедный Янис... Теперь все знают, что он хуже любовник, чем Чернявский... Ну вы "отожгли", конечно, так мужика опозорить", – написала beautymirshop.
"А при чем тут Чернявский?" – спросила parkp8183.
"Ну да, возможно, это папаша Гектора", – отметила beautymirshop
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
Сейчас она замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Свадьба состоялась в сентябре 2020 года.
У певицы трое детей: две дочери: Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Гектор (2017) от российского бизнесмена Артема Комарова.