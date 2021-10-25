"Дыни – просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини

"Это могло бы быть вино, но, оказывается, на островах в пятницу можно обойтись и кокосовой водой", – написала она.

"Дыни – просто огонь!" – прокомментировал подписчик o.sherstiukov.

"Кокосы", – написал alexander_ku4er.

Контекст:

Котова выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав "ВИА Гры" входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из "ВИА Гры" Котова начала сольную карьеру.