  "Красивая девушка и животик". Ани Лорак засветила голый торс

Ани Лорак: Спасибо, мои любимые, за то, что слушаете мой первый хит-сингл из нового альбома "Я жива" Фото: anilorak / Instagram

Певица выбрала черные лосины и топ, засветив голый торс. Образ она дополнила зеленым дутым жилетом. В ролике звучит песни "Он" из репертуара исполнительницы.

"Спасибо, мои любимые, за то, что слушаете мой первый хит-сингл из нового альбома "Я жива". Спасибо каждому за комментарии и теплые слова", – написала она.

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"Красивая девушка и животик. Почти как у меня", – прокомментировала подписчица oksana.onelife.

Песню "Он" можно прослушать на YouTube-канале певицы.

ВИДЕО

Видео: Ани Лорак / YouTube