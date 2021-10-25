Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2021
 
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"Красивая девушка и животик". Ани Лорак засветила голый торс

 
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Ани Лорак: Спасибо, мои любимые, за то, что слушаете мой первый хит-сингл из нового альбома "Я жива"
Ани Лорак: Спасибо, мои любимые, за то, что слушаете мой первый хит-сингл из нового альбома "Я жива"
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 24 октября в Instagram обнародовала видео, на котором запечатлена во время прогулки.

Певица выбрала черные лосины и топ, засветив голый торс. Образ она дополнила зеленым дутым жилетом. В ролике звучит песни "Он" из репертуара исполнительницы.

"Спасибо, мои любимые, за то, что слушаете мой первый хит-сингл из нового альбома "Я жива". Спасибо каждому за комментарии и теплые слова", – написала она.

"Красивая девушка и животик. Почти как у меня", – прокомментировала подписчица oksana.onelife.

Песню "Он" можно прослушать на YouTube-канале певицы.

ВИДЕО
Видео: Ани Лорак / YouTube
Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

24 сентября 2021 года певица выпустила клип на песню "Бачила". Эта композиция стала первой украиноязычной в ее репертуаре за последние 14 лет.

Теги: Ани Лорак, фигура, певица, песня, живот
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