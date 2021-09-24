  "Даже простившись с любовью, она не простится с тобой". Ани Лорак презентовала первую за 14 лет песню на украинском языке. Видео

"На протяжении 14 лет поклонники артистки ждали выхода песни на ее родном украинском языке, о чем неоднократно писали в комментариях в социальных сетях. По словам артистки, она давно планировала презентовать трек на украинском, но очень тщательно подходила к выбору песни. Спустя годы поисков Ани Лорак сама написала лирическую композицию", – говорится в релизе, который команда артистки предоставила редакции интернет-издания "ГОРДОН".

По словам певицы, новая песня – это исповедь о любовных переживаниях, когда "даже простившись с любовью, она не простится с тобой, а будет жить в сердце, несмотря ни на что".

"Клип очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние", – заявила Ани Лорак. В клипе певица появляется в трех образах, в том числе и в буковинской вышиванке.

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Видео: Ани Лорак / YouTube