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24 сентября, 2021
 
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"Даже простившись с любовью, она не простится с тобой". Ани Лорак презентовала первую за 14 лет песню на украинском языке. Видео

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Ани Лорак: Клип очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние
Ани Лорак: Клип очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние
Фото предоставлено пресс-службой Ани Лорак

Строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак 24 сентября на своем канале в YouTube презентовала песню на украинском языке "Бачила".

"На протяжении 14 лет поклонники артистки ждали выхода песни на ее родном украинском языке, о чем неоднократно писали в комментариях в социальных сетях. По словам артистки, она давно планировала презентовать трек на украинском, но очень тщательно подходила к выбору песни. Спустя годы поисков Ани Лорак сама написала лирическую композицию", – говорится в релизе, который команда артистки предоставила редакции интернет-издания "ГОРДОН".

По словам певицы, новая песня – это исповедь о любовных переживаниях, когда "даже простившись с любовью, она не простится с тобой, а будет жить в сердце, несмотря ни на что".

"Клип очень тонко и точно отражает мое внутреннее состояние", – заявила Ани Лорак. В клипе певица появляется в трех образах, в том числе и в буковинской вышиванке.

ВИДЕО
Видео: Ани Лорак / YouTube
Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В последнее время Ани Лорак живет и работает в России. Летом 2021 года артистка выступила в Одессе, после чего отправилась на фестиваль в Сочи (Россия).

Теги: украинский язык, Ани Лорак, видео, песня
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