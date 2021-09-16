  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак

Приходько: Я не прихожу в коротких юбках. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить Фото: prykhodko_official / Instagram

"За мной Константин Меладзе не ухаживал. Не было никаких намеков с его стороны. Поэтому меня очень обидело, когда Каролина сказала, что все были согласны на его условия. Я не прихожу в коротких юбках, не крашусь, не закидываю ногу на ногу. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить", – высказалась артистка.

Комментарий Приходько о харасменте можно послушать, начиная с седьмой минуты ролика.

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Видео: ЖВЛ / YouTube