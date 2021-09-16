Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2021
 
Новости

Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Приходько: Я не прихожу в коротких юбках. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить
Приходько: Я не прихожу в коротких юбках. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 15 сентября в эфире передачи ЖВЛ на канале "1+1" призналась, что обиделась на проживающую в РФ украинскую певицу Ани Лорак после ее слов, что все подопечные российского продюсера Константина Меладзе, кроме нее одной, были согласны с ним сотрудничать на условиях, "лежащих в личной плоскости".

"За мной Константин Меладзе не ухаживал. Не было никаких намеков с его стороны. Поэтому меня очень обидело, когда Каролина сказала, что все были согласны на его условия. Я не прихожу в коротких юбках, не крашусь, не закидываю ногу на ногу. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить", – высказалась артистка.

Комментарий Приходько о харасменте можно послушать, начиная с седьмой минуты ролика.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

24 апреля в эфире телеканале "Россия 1" Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей условия работы, "лежащие в личной плоскости", и мстил ей после отказа. Певица тогда отметила, что стала единственной из его артисток, кто не согласился на такие условия. С Константином Меладзе она сотрудничала в середине 2000-х, после того как ушла от своего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году после победы в российском телешоу "Фабрика звезд 7" артистка заключила контракт с Константином Меладзе. В 2009 году в статусе его подопечной представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После этого Меладзе и Приходько расторгли контракт.

После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

Теги: Ани Лорак, скандал, Анастасия Приходько, Константин Меладзе, певица, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
"Это шок. У Владимира были грандиозные планы". В компании, которой руководил муж Хакамады, прокомментировали его внезапную смерть
"Это шок. У Владимира были грандиозные планы". В компании, которой руководил муж Хакамады, прокомментировали его внезапную смерть
Потап рассказал, какие отношения сложились у его нынешней жены Каменских с его бывшей супругой Горовой
Потап рассказал, какие отношения сложились у его нынешней жены Каменских с его бывшей супругой Горовой
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на "Олимпийском" ко Дню Независимости
Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на "Олимпийском" ко Дню Независимости
  Пугачева ответила бывшей солистке группы "Мираж", обвинившей ее в причастности к разрушенным карьерам артистов
  Пугачева ответила бывшей солистке группы "Мираж", обвинившей ее в причастности к разрушенным карьерам артистов
  "Дмитрий Ильич советует попробовать". Никитюк попросила прислать ей "Гордона в шоколаде"
  "Дмитрий Ильич советует попробовать". Никитюк попросила прислать ей "Гордона в шоколаде"
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мерелина Мэнсона
Суд отклонил иск об изнасиловании против Мерелина Мэнсона
"Совершенство", "Уникальная", "Убила". 52-летняя Дженнифер Лопес показала крупным планом лицо без макияжа
"Совершенство", "Уникальная", "Убила". 52-летняя Дженнифер Лопес показала крупным планом лицо без макияжа
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS