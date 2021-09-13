"Трусы, как у пупса", "Даже в этом памперсе красотка!" Ани Лорак надела шорты, удивившие ее поклонников

"Новые образы, новые мысли, новые смыслы… Хочется поскорее поделиться с вами всем, что мы приготовили для этой осени. Ждать осталось недолго…" – пообещала 42-летняя певица.
За несколько часов пост Ани Лорак набрал больше 73 тыс. лайков и около 800 комментариев.
"Блин, ну эти трусы, как у пупса", – возмутилась lrina_chumak.
"Завидуйте молча, она шикарна во всех нарядах", – ответила на комментарий belykovanasty3090.
"Даже в этом памперсе красотка!" – считает iternel172017.
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Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.