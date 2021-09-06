"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах

Съемки интервью проводились в начале июля во время фестиваля Atlas Weekend, отмечается в репортаже. По словам авторов сюжета, участницы группы не верят словам Ани Лорак и Поляковой о том, что Меладзе мог их домогаться.

"Нападение – это удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом. Смеемся. Мы знаем, какой этот человек на самом деле", – заявили участницы нового состава "ВИА Гры" на камеру.