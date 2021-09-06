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06 сентября, 2021
 
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"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах

Константин Меладзе в ноябре 2020 года презентовал новый состав "ВИА Гры"
Константин Меладзе в ноябре 2020 года презентовал новый состав "ВИА Гры"
Фото: viagra_official / Instagram

Участницы нового состава украинско-российской группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова в эфире передачи ЖВЛ, которая 6 сентября вышла в эфире канала "1+1", прокомментировали обвинения в домогательствах в адрес их продюсера Константина Меладзе со стороны строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак и поддержавшей ее украинской вокалистки Оли Поляковой.

Съемки интервью проводились в начале июля во время фестиваля Atlas Weekend, отмечается в репортаже. По словам авторов сюжета, участницы группы не верят словам Ани Лорак и Поляковой о том, что Меладзе мог их домогаться.

"Нападение – это удел глупых и слабых людей. Пусть нападают дальше. Мы на это смотрим со смехом. Смеемся. Мы знаем, какой этот человек на самом деле", – заявили участницы нового состава "ВИА Гры" на камеру.

Контекст:

В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости". Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе".

Едва ли не единственной, кто поддержал певицу, стала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру.

Группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц. 6 ноября 2020 года Меладзе презентовал новый состав участниц – к Ульяне Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились Ксения Попова и София Тарасова.

Теги: Ани Лорак, скандал, ВИА Гра, Константин Меладзе, домогательства
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