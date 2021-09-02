"Сразу бейте в морду". Полякова прокомментировала отношения с Валерием Меладзе после того, как он назвал ее фриком

"Я слышала, он жалеет о том, что сказал. Это мне передали с вашего канала, с проекта "Співають всі" – об этом он сказал одному из продюсеров, но сам не позвонил мне. Думаю, со временем мы, может быть, помиримся. Но мы не сорились, понимаете? Просто я за то, чтобы люди друг друга не обесценивали, чтобы как-то вознестись. Но нельзя давать себя обижать. Не молчите. Сразу бейте в морду, как сказала бы моя [младшая дочь] Алиса", – заявила певица.

Контекст:

В апреле 2021 года строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак заявила, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей, как и всем своим артистам, сотрудничество, условия которого "лежали в личной плоскости". Спустя месяц Ани Лорак заявила, что ее не так поняли, и призвала прекратить "публичную травлю Меладзе".

Едва ли не единственной, кто поддержал певицу, стала украинская артистка Оля Полякова. Она заявила, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру.

Брат Константина Меладзе Валерий Меладзе в июле, комментируя в разговоре с российской журналисткой Ксенией Собчак заявление Поляковой, назвал украинскую певицу фриком. После этого Полякова потребовала Меладзе извиниться перед ней.