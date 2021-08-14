"Самые сексуальные ножки Украины". Полякова порадовала подписчиков горячим концертным образом

На снимке Полякова предстала в синем боди, длиной накидке и колготах в сетку.

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"Самые сексуальные ножки Украины", – прокомментировала ero_dancez.

"Шикарный образ! Булгаковская Маргарита", – добавила julia222126.

"Секс-бомба Оля", – отметил strongstrongstrong0.

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).