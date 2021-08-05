"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата

Полякова (слева) – матери (справа): Ты любима всеми нами и своим мужчиной Фото: polyakovamusic / Instagram

На заглавном фото мать артистки запечатлена одна, а на втором снимке позирует в объятиях своего бойфренда. Ранее Полякова не показывала избранника матери в своем микроблоге.

"Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна! Ты любима всеми нами и своим мужчиной, ты вдохновляешь меня и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть, и она полна радостей и удовольствий", – подписала снимки певица.