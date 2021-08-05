"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата

На заглавном фото мать артистки запечатлена одна, а на втором снимке позирует в объятиях своего бойфренда. Ранее Полякова не показывала избранника матери в своем микроблоге.
"Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна! Ты любима всеми нами и своим мужчиной, ты вдохновляешь меня и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть, и она полна радостей и удовольствий", – подписала снимки певица.
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В январе 2020 года в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона", Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим "бойфрендом", который работает дипломатом.
Летом 2021 года певица, комментируя возраст своей матери, заявила, что она "всего на семь лет старше" 52-летней американской актрисы Дженнифер Лопес.