"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши

Певица регулярно постит в Instagram Stories ролики с отдыха. В первый день приезда она устроила онлайн-экскурсию по вилле Белоцерковской на юге Франции. После показала, как вместе с дочерью готовит борщ и ест черный хлеб с салом. После готовки певица показала, что стало с ее маникюром.

"Друзья мои! Если вы хотите иметь изумительный маникюр на Лазурном берегу, прекратите готовить!" – посоветовала артистка подписчикам.

В следующем видео Полякова, загорая в бикини на террасе виллы, заявила, что ей скучно.

"Только что до меня дошла информация, что тусовок нигде по миру нет. Миконос не тусует, все закрыто. Ибица не тусует. И ко мне пришло страшное осознание. Мы все умрем не от "короны", мы все сдохнем от скуки!" – сказала Полякова.

фотогалерея ( 1 из 9)

Скриншот: polyakovamusic / Instagram Скриншот: polyakovamusic / Instagram Скриншот: polyakovamusic / Instagram Скриншот: polyakovamusic / Instagram Скриншот: polyakovamusic / Instagram Скриншот: polyakovamusic / Instagram Скриншот: polyakovamusic / Instagram Скриншот: polyakovamusic / Instagram Скриншот: polyakovamusic / Instagram