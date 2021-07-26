"Она развивается в таком направлении". Полякова встала на защиту дочери, исполнившей на концерте матерные песни

"Читаю комментарии под постом о выступлении моей Маши с ее панк-рок-группой "Швы". Понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились, потому что то, что делает Маша – это просто сказочки для деток по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь. Она развивается в таком направлении. Это ее право. Я даже могу не быть на ее стороне. Но поддерживать ее я буду всегда, чего и вам со своими детьми желаю. Она еще покажет вам. Поверьте", – заявила артистка.

Контекст: Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – супруг Ольги, бизнесмен Вадим. В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу "Швы". В июле 2021 года состоялся первый концерт группы. Пользователи сети раскритиковали выступление коллектива, обратив внимание на то, что текст песен написал с использованием матерных выражений.