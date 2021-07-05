"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне

Подписчики пришли в восторг не столько от актерско-вокальных способностей девушки, сколько от ее физической формы.
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" – восхитилась pink_crocodile_.
"Заберите у ребенка косметичку", – написала svetlana_lisnyak.
"Слушайте, визажисты хреновы. У нее все идеально со стрелками, так что завидуйте молча", – вступилась за девушку mashapolyakovafan.
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Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.
В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу "Швы".