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06 июля, 2021
 
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"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне

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Ольга Полякова (слева) со старшей дочерью Марией
Ольга Полякова (слева) со старшей дочерью Марией
Фото: mashapolyakova / Instagram

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – 16-летняя Мария – записала короткое видео в бассейне. В ролике, созданном для соцсети TikTok, девушка в черном эффектном бикини и со стрелками на глазах поет под фонограмму.

Подписчики пришли в восторг не столько от актерско-вокальных способностей девушки, сколько от ее физической формы.

"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" – восхитилась pink_crocodile_.

"Заберите у ребенка косметичку", – написала svetlana_lisnyak.

"Слушайте, визажисты хреновы. У нее все идеально со стрелками, так что завидуйте молча", – вступилась за девушку mashapolyakovafan.

Контекст:

Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу "Швы".

Теги: Оля Полякова, певица, Маша Полякова, бикини, бассейн
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