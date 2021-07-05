"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне

Подписчики пришли в восторг не столько от актерско-вокальных способностей девушки, сколько от ее физической формы.

"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" – восхитилась pink_crocodile_.

"Заберите у ребенка косметичку", – написала svetlana_lisnyak.

"Слушайте, визажисты хреновы. У нее все идеально со стрелками, так что завидуйте молча", – вступилась за девушку mashapolyakovafan.

View this post on Instagram A post shared by Maria Polyakova (@mashapolyakova)