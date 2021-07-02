Полякова сообщила поклонникам "грустную" новость о своем здоровье

"Ребята, хочу рассказать вам грустную историю. Посмотрите на мою ногу – у меня растяжение связок. Вчера поучаствовала в новогодней программе "Хто зверху?" [на канале СТБ]. Заставили прыгать на каблуках. Сегодня вечером концерт. Завтра – концерт. Сидячие концерты? Интересно!" – рассказала артистка.

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).