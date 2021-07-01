"Запуталась в собственных широких штанах и ударилась". Елена Кравец сломала ногу

"Это такая трагикомедия. Вообще не понимаю, как это могло случиться вчера. Ничто не предвещало беды. Я пришла домой, накупила себе черешни и планировала заняться делами – и просто я запуталась в собственных широких шелковых штанах. Споткнулась, ударилась ногой о дверной косяк. И даже не упала. И все. Но я просто очень больно ударилась о косяк", – поделилась подробностями 44-летняя Кравец.

Медики, по ее словам, "поржали" и сообщили, что у актрисы перелом плюсневой кости. Неделю ей придется побыть дома. По словам Кравец, специальные костыли ей выдадут лишь 8 июля. Она подчеркнула, что на время приостановила все свой офлайн-дела и продолжит работать в режиме онлайн.

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Видео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube