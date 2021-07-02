Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2021
 
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"Это равно двум неделям на обезболивающих". Ребрик заявила, что во время падения травмировала ногу

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Ребрик: У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг!
Ребрик: У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! 
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая Лилия Ребрик во время падения повредила связки на ноге. Об этом она сообщила 2 июля в Instagram.

"У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! И что интересно, никаких "упал – очнулся – гипс". Схема была такая: "Упал – очнулся – повреждения связки". А это равно двум неделям в бандаже, покое, без каблуков и на обезболивающих! Но и не думайте: даже это не выбьет меня из строя", – написала ведущая.

Она также разместила ролик, на котором запечатлена на руках у супруга, хореографа Андрея Дикого в тот момент, когда он заносил ее в студию канала "Украина".

Контекст:

Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой киевского Академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина".

Теги: здоровье, травма, телеведущая, семья, работа, Лилия Ребрик
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