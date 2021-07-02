"Это равно двум неделям на обезболивающих". Ребрик заявила, что во время падения травмировала ногу

Ребрик: У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! Фото: liliia.rebrik / Instagram

"У кого-то понедельник день тяжелый, а у меня таким оказался четверг! И что интересно, никаких "упал – очнулся – гипс". Схема была такая: "Упал – очнулся – повреждения связки". А это равно двум неделям в бандаже, покое, без каблуков и на обезболивающих! Но и не думайте: даже это не выбьет меня из строя", – написала ведущая.

Она также разместила ролик, на котором запечатлена на руках у супруга, хореографа Андрея Дикого в тот момент, когда он заносил ее в студию канала "Украина".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)