"Никого не слушай, детка, это просто зависть". Полякова показала вооруженную автоматом старшую дочь в платье с глубоким декольте

Мария Полякова позирует в кадре, сидя на подвесном кресле в саду. Для фотосессии она выбрала длинное комбинированное платье с глубоким декольте.

"Хозяйка артеля", – подписала фото дочери певица.

"Как смешно и нелепо смотрится", – отреагировали пользователи сети.

"Маша, ты огонь. Никого не слушай, детка, это просто зависть", – поддержали дочь певицы фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)