"Никого не слушай, детка, это просто зависть". Полякова показала вооруженную автоматом старшую дочь в платье с глубоким декольте

Мария Полякова позирует в кадре, сидя на подвесном кресле в саду. Для фотосессии она выбрала длинное комбинированное платье с глубоким декольте.
"Хозяйка артеля", – подписала фото дочери певица.
"Как смешно и нелепо смотрится", – отреагировали пользователи сети.
"Маша, ты огонь. Никого не слушай, детка, это просто зависть", – поддержали дочь певицы фолловеры.
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Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.
В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу "Швы".