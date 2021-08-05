"Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные". Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые "гнутся"

Полякова часто показывает в сети, как готовит еду Фото: polyakovamusic / Instagram

Во время замешивания теста певица возмутилась качеством ложки, которая оказалась у нее в руке.

"Мне нужна нормальная ложка. Таня, вы здесь? Кто купил эти ложки? Вы?" – обратилась она к помощнице на камеру.

Женщина в ответ улыбнулась.

"Вы эти ложки заберите себе домой, а мне купите нормальные. Эти гнутся", – заявила певица.

Этот фрагмент можно посмотреть, начиная с 8.00 минуты ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)