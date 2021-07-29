"Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?" Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь

Полякова: Когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги? Задницу, чем сострадание? Губища, чем собственную позицию? Фото: polyakovamusic / Instagram

"Бл…ха муха, да некоторые здесь охренели от безнаказанности! Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды? Неужели людей оценивают только по внешности? Это же бред! Когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию?" – возмутилась певица.

Она добавила, что "внешность – это чистая вкусовщина" и что вкусовые предпочтения не могут быть предметом спора. Полякова также подчеркнула, что выдержит любую критику в свой адрес, но никому не разрешит нападать на ее дочь.

"Я выдержу любой хейт и критику, мне пох…й. Но подумайте о наших детях и подростках, вы же, сука, их тоже не жалеете. Ведь самые эйджистские и бодишеймерские коменты исходят от женщин! Что надо иметь в башке, чтобы писать подростку "ты жирная, страшная" и так далее?" – написала певица.

Полякова уверена, что исправить такого рода комментаторов невозможно.

"Короче, надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия", – подытожила певица.

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