"Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды?" Полякова ответила всем, кто раскритиковал ее и ее дочь

"Бл…ха муха, да некоторые здесь охренели от безнаказанности! Какое вам дело до чужих сисек, ног, жопы, морды? Неужели людей оценивают только по внешности? Это же бред! Когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губища, чем собственную позицию?" – возмутилась певица.
Она добавила, что "внешность – это чистая вкусовщина" и что вкусовые предпочтения не могут быть предметом спора. Полякова также подчеркнула, что выдержит любую критику в свой адрес, но никому не разрешит нападать на ее дочь.
"Я выдержу любой хейт и критику, мне пох…й. Но подумайте о наших детях и подростках, вы же, сука, их тоже не жалеете. Ведь самые эйджистские и бодишеймерские коменты исходят от женщин! Что надо иметь в башке, чтобы писать подростку "ты жирная, страшная" и так далее?" – написала певица.
Полякова уверена, что исправить такого рода комментаторов невозможно.
"Короче, надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия", – подытожила певица.
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Ольга Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом "Приходи ко мне", состоящий из 11 песен. В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – супруг Ольги, бизнесмен Вадим. В сентябре 2020 года Мария вместе с друзьями организовала группу "Швы". В июле 2021 года состоялся первый концерт группы. Пользователи сети раскритиковали выступление коллектива, обратив внимание на то, что текст песен написал с использованием матерных выражений. Ольга Полякова в ответ заявила, что всегда будет поддерживать дочь, даже если не разделяет ее взглядов.