"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу

"Смотрите, что у меня есть, – это же просто вкус детства. Я еду по дороге из Мариуполя в аэропорт Днепр, и вот, сорвала себе такую штуку. Украла, конечно. Каюсь. Но это того стоило. Привезу своим девчонкам – они такого никогда не видели и не ели. Не то, что мы в нашем детстве", – сообщила певица.

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).