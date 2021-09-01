"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа

Вот это фото. На нем артисты в концертных нарядах запечатлены в обнимку за столиком.

Скриншот: fkirkorov / Instagram

Тогда снимок с Ани Лорак остался почты незамеченным в "карусели" на странице Киркорова – подписчики артиста комментировали всех знаменитостей, не делая акцент на ком-то одном.

31 августа певица разместила на своей странице в Instagram эту же фотографию, но заметно обработала ее с помощью фоторедактора. На фото артистка выглядит сильно постройневшей по сравнению с тем изображением, которое обнародовал Киркоров.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Одним из тех, кто обратил внимание на разницу между снимком, который опубликовал Киркоров, и тем, что обнародовала Ани Лорак, стал российский ведущий Александр Белов.

Совместив обе фотографии, он 1 сентября разместил фотоколлаж в Instagram Stories.

"Ой, вам всем лишь бы поржать. Здесь же все очевидно: Ани Лорак выложила фото до ужина, а Киркоров – после", – прокомментировал он.

Скриншот: alexbelov / Instagram