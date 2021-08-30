Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле

Лопес и Киркоров встретились в Венеции на модном показе Фото: jlo / Instagram

Артист позирует в кадре, обнимая певицу за обнаженную талию. Киркоров и Лопес запечатлены на фото в нарядах от Dolce&Gabbana – Киркоров выбрал для мероприятия черный костюм с золотистым принтом, а Лопес позировала в блестящем лифе и черных брюках с цветами.

"Мы модные убийцы", – подписал он снимок, отметив на нем Лопес.

"Она реально так выглядит? Бомба!" – отреагировала на фото украинская певица Оля Полякова.

"В жизни еще лучше", – ответил Поляковой Киркоров.

"Огонь", – оценила фото строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)