Киркоров подержался за обнаженную талию Лопес и рассказал, как она выглядит на самом деле

Артист позирует в кадре, обнимая певицу за обнаженную талию. Киркоров и Лопес запечатлены на фото в нарядах от Dolce&Gabbana – Киркоров выбрал для мероприятия черный костюм с золотистым принтом, а Лопес позировала в блестящем лифе и черных брюках с цветами.
"Мы модные убийцы", – подписал он снимок, отметив на нем Лопес.
"Она реально так выглядит? Бомба!" – отреагировала на фото украинская певица Оля Полякова.
"В жизни еще лучше", – ответил Поляковой Киркоров.
"Огонь", – оценила фото строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак.
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Модный показ новой коллекции Alta Moda проходит в Венеции с 28-го по 30 августа на площади Сан-Марко. Среди приглашенных звезд, кроме Киркорова и Лопес, были итальянская актриса Моника Белуччи, ее американская коллега Шэрон Стоун и другие знаменитости.