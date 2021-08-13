  "Увы, деменция не за горами", "Чисто Петросян". Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык

Киркоров: 35 лет в шоу-бизе. Выгляжу на 35 изи! Фото: fkirkorov / Instagram

Певец предстал в шортах и рубашке с коротким рукавом. Несколько раз, пританцовывая, он поднял ноги перед объективом и высунул язык.

"35 лет в шоу-бизе. Выгляжу на 35 изи! Лови мои новые Yeezy на всех цифровых платформах!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Подписчики отреагировали на пост.

"Чем дальше, тем больше разочарований. А когда-то восхищалась. Увы, деменция не за горами", – заявила sakramento3.

"Чисто Петросян", – отметил klimlp.

Евгений Петросян, о котором идет речь в комментарии, – советский и российский комик.

Трек Yeezy Киркоров опубликовал на своем YouTube-канале.

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