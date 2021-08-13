Бульвар Шоубиз
 
13 августа, 2021
 
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"Увы, деменция не за горами", "Чисто Петросян". Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык

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Киркоров: 35 лет в шоу-бизе. Выгляжу на 35 изи!
Киркоров: 35 лет в шоу-бизе. Выгляжу на 35 изи!
Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров 13 августа в Instagram показал, как танцует перед камерой.

Певец предстал в шортах и рубашке с коротким рукавом. Несколько раз, пританцовывая, он поднял ноги перед объективом и высунул язык.

"35 лет в шоу-бизе. Выгляжу на 35 изи! Лови мои новые Yeezy на всех цифровых платформах!" – написал он.

Подписчики отреагировали на пост.

"Чем дальше, тем больше разочарований. А когда-то восхищалась. Увы, деменция не за горами", – заявила sakramento3.

"Чисто Петросян", – отметил klimlp. 

Евгений Петросян, о котором идет речь в комментарии, – советский и российский комик.

Трек Yeezy Киркоров опубликовал на своем YouTube-канале.

ВИДЕО
Видео: Филипп Киркоров / YouTube
Контекст:

Филипп Киркоров – обладатель званий народный артист РФ, народный артист Украины и народный артист Молдовы.

Киркоров находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российскимЗа это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".

В 2008 году экс-президент Украины Виктор Ющенко издал указ о присвоении звания российскому артисту после того, как он поддержал Ани Лорак на международном песенном конкурсе "Евровидение". В апреле 2021 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорил, что если лишать звания Киркорова, то заодно его нужно отобрать и у Ани Лорак. 

Теги: Филипп Киркоров, певец, трек, комик, ноги, язык
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