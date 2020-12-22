"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей

Российский артист Филипп Киркоров в комментарии, который 20 декабря был обнародован на Instagram-странице издания "Дни.ру", заявил, что причиной увольнения 79-летней домработницы Людмилы Дородновой после 30-летнего сотрудничества стал ее возраст.
"Люся на заслуженном отдыхе. Человек уже в преклонном возрасте и заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются, я просто не имею права", – заявил Киркоров.
Он подчеркнул, что перед увольнением домработница получила выходное пособие, которое "обеспечит ей жизнь на ближайшие 10 лет".
"Такая сумма денег на дороге не валяется. Поверьте, она была отблагодарена", – подытожил артист.
Киркоров подтвердил, что после увольнения не общается с экс-помощницей.
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Людмила Дороднова ранее работала помощницей у советской и российской певицы Тамары Миансаровой, после помогала по дому бывшей жене Киркорова – российской артистке Алле Пугачевой, а когда супруги расстались, Дороднова устроилась домработницей в семью певца.
В середине декабря в эфире программы "Звезды сошлись" на российском канале НТВ Дороднова заявила, что Киркоров ее уволил и прекратил общение.