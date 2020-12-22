"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что после увольнения выплатил своей домработнице Людмиле Дородновой пособие, которого ей хватит на 10 лет.

Российский артист Филипп Киркоров в комментарии, который 20 декабря был обнародован на Instagram-странице издания "Дни.ру", заявил, что причиной увольнения 79-летней домработницы Людмилы Дородновой после 30-летнего сотрудничества стал ее возраст.

"Люся на заслуженном отдыхе. Человек уже в преклонном возрасте и заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются, я просто не имею права", – заявил Киркоров.

Он подчеркнул, что перед увольнением домработница получила выходное пособие, которое "обеспечит ей жизнь на ближайшие 10 лет".

"Такая сумма денег на дороге не валяется. Поверьте, она была отблагодарена", – подытожил артист.

Киркоров подтвердил, что после увольнения не общается с экс-помощницей.

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Людмила Дороднова ранее работала помощницей у советской и российской певицы Тамары Миансаровой, после помогала по дому бывшей жене Киркорова – российской артистке Алле Пугачевой, а когда супруги расстались, Дороднова устроилась домработницей в семью певца.

В середине декабря в эфире программы "Звезды сошлись" на российском канале НТВ Дороднова заявила, что Киркоров ее уволил и прекратил общение.