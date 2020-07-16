"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына

Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая впервые стала мамой летом 2011 года.

Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая обнародовала в Instagram фото своего сына Александра, которому исполнилось девять лет.

"Моя душа, мое сердце", – подписала она снимок.

"Какой красивый мальчик", – прокомментировали фото сына Стоцкой ее поклонники.

"Боже мой, копия Филипп. С днем рождения", – написали фолловеры певицы, вероятно, подразумевая сходство с российским артистом, экс-продюсером Стоцкой Филиппом Киркоровым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя душаМое * сердце #9лет Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya) 16 Июл 2020 в 1:55 PDT

Певица обрела популярность после участия в Международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна 2003" в Юрмале, где завоевала Гран-при.

Киркоров продюсировал Стоцкую с 2002 года. В 2019 году в интервью Лере Кудрявцевой, ведущей передачи "Секрет на миллион", которая выходит на канале НТВ, Стоцкая заявила, что их с Киркоровым связывали не только рабочие, но и личные отношения.

"Он меня очаровал. Я, конечно, была в него влюблена. И сейчас, когда он появляется на горизонте, я трепещу", – заявила она.

В 2003 году певица вышла замуж за актера Алексея Секирина, но спустя пять лет брак распался.

Во втором браке с ресторатором Сергеем Абгаряном певица родила сына Александра (2011) и дочь Веру (2017).

7 мая дочери певицы исполнилось три года . Фото: 100tskaya / Instagram

После рождения первенца Стоцкая заявила, что будет блокировать всех пользователей Instagram, которые в комментариях напишут, что ее сын похож на Киркорова.