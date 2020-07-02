Стоцкая нахамила подписчикам, которые пристыдили ее за неприличный жест

Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая в резкой форме ответила на замечания своих фолловеров, которые раскритиковали ее фото с неприличным жестом.

Стоцкая: Моя жизнь – мои правила Фото: 100tskaya / Instagram

Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей на корточках с поднятым вверх среднем пальцем правой руки.

"Моя жизнь – мои правила", – подписала снимок артистка.

"Некрасиво", – прокомментировали публикацию певицы фолловеры.

"А вас никто не спрашивал", – не оставила без ответа замечание артистка.

"Как дура", – отреагировали на фото подписчики Стоцкой.

"Раздался голос из унитаза", – прокомментировала и это высказывание певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя жизнь-мои правила! Photo @kati.klim.ph Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya) 1 Июл 2020 в 5:48 PDT

Стоцкая обрела популярность после участия в Международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна 2003" в Юрмале, где завоевала Гран-При. Во втором браке с ресторатором Сергеем Абгаряном певица стала дважды мамой. Супруги воспитывают сына Александра (2011) и дочь Веру (2017).