Стоцкая нахамила подписчикам, которые пристыдили ее за неприличный жест

Российская певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей на корточках с поднятым вверх среднем пальцем правой руки.
"Моя жизнь – мои правила", – подписала снимок артистка.
"Некрасиво", – прокомментировали публикацию певицы фолловеры.
"А вас никто не спрашивал", – не оставила без ответа замечание артистка.
"Как дура", – отреагировали на фото подписчики Стоцкой.
"Раздался голос из унитаза", – прокомментировала и это высказывание певица.
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Стоцкая обрела популярность после участия в Международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна 2003" в Юрмале, где завоевала Гран-При. Во втором браке с ресторатором Сергеем Абгаряном певица стала дважды мамой. Супруги воспитывают сына Александра (2011) и дочь Веру (2017).