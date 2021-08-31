"Красивые ноги", "Богиня!", "Шикарная!" Ани Лорак показала четыре новых образа

На снимках 42-летняя артистка позирует в классическом длинном золотистом платье, в синем мини-платье, в черном комбинезоне с глубоким декольте и концертном серебристом мини-платье. На нескольких фото рядом с Ани Лорак находятся певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

За несколько часов пост певицы набрал больше 87 тыс. лайков и свыше 1,1 тыс. комментариев.

"Вы просто дива", – оставила комментарий пользователь с ником alexandramalina893.

"Синее – шикарное платье! Красивые ноги", – написал slava_k_vs.

"Вы идеальны в любом наряде. Богиня!" – прокомментировала emtesfsx.

"Шикарная!" – восхитился hidtrehk.

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