"Вывернули душу. Свою и слушателей". Видео Ани Лорак и Сергея Лазарева набрало больше 500 тыс. просмотров

"Особенный вечер, на котором мы с Сергеем Лазаревым впервые представили публике "Не отпускай". Мои дорогие, спасибо вам за приятные отзывы и комментарии, мы очень счастливы, что вам нравится наш творческий тандем", – написала 42-летняя певица.

Меньше чем за сутки видео набрало больше 530 тыс. просмотров и почти 2 тыс. комментариев. Одним из первых комментарий оставил 38-летний Лазарев. "Одно удовольствие петь с тобой", – написал он.

"Нереальные голоса", – прокомментировала видео пользователь с ником kseniy_sergeeva.

"Это что-то невероятное. Два уникальных голоса и два суперталантливых артиста. Просто вывернули душу... И свою, и слушателей. Всех благ. Долгой творческой жизни, счастья, любви и добра. Повторюсь – суперпрофессионалы", – восхитилась дуэтом tatianadolot.

"Вы просто любовь", – считает rasulzadehh.

View this post on Instagram A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak)