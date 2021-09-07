Бульвар Шоубиз
 
07 сентября, 2021
 
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Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках

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Приходько: Я, наоборот, люблю над собой посмеяться
Приходько: Я, наоборот, люблю над собой посмеяться
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 7 сентября разместила в Instagram шуточное видео, на котором запечатлена убегающей из дома с запечатанной бутылкой алкоголя в руках.

Во время съемки певица была одета в длинную джинсовую куртку и сапоги на каблуках.

очему бы не поднять всем настроение? Говорят, что у меня нет чувства юмора. Очень даже есть. Я, наоборот, люблю над собой посмеяться", – подписала ролик артистка.

Контекст:

Приходько родилась в 1987 году в Киеве. Ее отец – шахтер из Ростова-на-Дону Константин Рыбалов, а мать – Оксана Приходько. У певицы есть старший брат Назар (1985). В феврале 2021 года певица рассказывала, что она могла и не родиться – отец уговаривал мать сделать аборт. "Дед уговорил маму меня родить, поэтому дед меня и воспитывал", – рассказала артистка.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Фамилию супруга певица не афиширует . В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: алкоголь, Анастасия Приходько, семья, певица
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