Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках

Во время съемки певица была одета в длинную джинсовую куртку и сапоги на каблуках.
"Почему бы не поднять всем настроение? Говорят, что у меня нет чувства юмора. Очень даже есть. Я, наоборот, люблю над собой посмеяться", – подписала ролик артистка.
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Приходько родилась в 1987 году в Киеве. Ее отец – шахтер из Ростова-на-Дону Константин Рыбалов, а мать – Оксана Приходько. У певицы есть старший брат Назар (1985). В феврале 2021 года певица рассказывала, что она могла и не родиться – отец уговаривал мать сделать аборт. "Дед уговорил маму меня родить, поэтому дед меня и воспитывал", – рассказала артистка.
Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.
Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Фамилию супруга певица не афиширует . В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.