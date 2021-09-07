Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках

Во время съемки певица была одета в длинную джинсовую куртку и сапоги на каблуках.

"Почему бы не поднять всем настроение? Говорят, что у меня нет чувства юмора. Очень даже есть. Я, наоборот, люблю над собой посмеяться", – подписала ролик артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)