"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сохранить беременность

По словам украинской певицы Анастасии Приходько, она могла не родиться на свет, если бы ее мать поддалась на уговоры и сделала аборт.

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что могла не родиться, так как ее отец уговаривал мать сделать аборт. Об этом она сообщила в эфире передачи "Неймовірна правда про зірок", которая 22 февраля вышла на СТБ.

"Мама так когда-то рассказывала, бабушка: "Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Дед уговорил маму меня родить, поэтому дед меня и воспитывал", – рассказала артистка.

По словам Приходько, отец ушел из семьи, когда ей было два месяца, а мать вскоре устроила личную жизнь с другим мужчиной.

"Это ее жизнь, ее выбор. Имеет право. Надо просто отпустить и забыть", – заявила она.

Приходько родилась в 1987 году в Киеве. Ее отец – шахетр из Ростова-на-Дону Константин Рыбалов, а мать – Оксана Приходько. У певицы есть старший брат Назар (1985).

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

Певица воспитывает двоих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – экс-гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава. В сентябре 2013 года, после расставания с Кухилавой, Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. Как сообщает ТСН, пара пришла на церемонию в черных спортивных костюмах. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.