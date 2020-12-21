"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью

Украинская певица Анастасия Приходько 20 декабря в Instagram разместила фото 10-летней дочери Наны, на котором она запечатлена дома на кухне в компании двоих полицейских.
По словам певицы, она вызвала полицию, чтобы они провели с дочерью беседу.
"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони, TikTok и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу полицию!" – подписала она публикацию.
Отвечая на вопросы подписчиков, Приходько отметила, что ее дочь ничего не натворила, а сама беседа была "о жизни".
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Приходько – мать двоих детей. Дочь Нану она родила в апреле 2010 года, будучи в отношениях с бизнесменом Нури Кухилавой.
В августе 2015 года певица во второй раз стала мамой, родив сына Гордея в браке с бизнесменом Александром.