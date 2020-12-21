"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони". Приходько вызвала полицейских для беседы с 10-летней дочерью

По словам украинской певицы Анастасии Приходько, полицейские отреагировали на вызов и приехали поговорить с ее 10-летней дочерью "о жизни".

Украинская певица Анастасия Приходько 20 декабря в Instagram разместила фото 10-летней дочери Наны, на котором она запечатлена дома на кухне в компании двоих полицейских.

По словам певицы, она вызвала полицию, чтобы они провели с дочерью беседу.

"Объяснили, что мир не состоит из розовых пони, TikTok и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу полицию!" – подписала она публикацию.

Отвечая на вопросы подписчиков, Приходько отметила, что ее дочь ничего не натворила, а сама беседа была "о жизни".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Приходько – мать двоих детей. Дочь Нану она родила в апреле 2010 года, будучи в отношениях с бизнесменом Нури Кухилавой.

В августе 2015 года певица во второй раз стала мамой, родив сына Гордея в браке с бизнесменом Александром.