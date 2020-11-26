"Магия сись". Приходько снялась топлес

Певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками снимком, на котором запечатлена полуобнаженной. По словам артистки, глядя на такие фото, люди радуются так, словно увидели первый снег.

Украинская певица Анастасия Приходько 26 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена топлес в красных брюках с синими лампасами.

Певица позирует в кадре, прикрыв обнаженную грудь половинками арбуза.

"Почему сиси у людей вызывают столько радости? Выкладываешь красивую фотографию, пишешь то, что волнует, и практически на все такие фото обыкновенная реакция! А как только появляются сиси – прям магия! Магия сись какая-то! Все радуются, как будто первый раз снег увидели и вспомнили волшебство с конфетами! Удивительные люди", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

В октябре 2018 года певица объявила о решении покинуть сцену, объяснив, что "устала быть неформатом". В том же месяце она заявила, что присоединяется к команде главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.В сентябре 2019 года певица объявила о завершении этого сотрудничества.