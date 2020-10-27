"Единственный близкий человек на планете". Приходько обнародовала совместные фото с мужем

Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в сети снимки, на которых запечатлена вместе с мужем Александром.

Украинская певица Анастасия Приходько 26 октября на своей странице в Instagram разместила совместные фото с мужем Александром. Артистка посвятила публикацию 36-летию супруга.

"Мой самый лучший на земле мужчина! Я очень тебя люблю. Ты единственный мой самый близкий человек на этой планете и мой лучший друг!" – подписала она фото.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

Приходько состояла в отношениях с абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой. В 2010 году у пары родилась дочь Нана.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Как сообщает ТСН, пара пришла на церемонию в черных спортивных костюмах. В 2015 году у пары родился сын Гордей.

В сентябре 2019 года супруги обвенчались.