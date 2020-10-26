Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2020
 
Новости

"Берем грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз". Приходько показала, как открывать бутылку грудью

Украинская певица Анастасия Приходько записала шуточный обучающий ролик для тех, кто хочет открыть бутылку, сидя за рулем автомобиля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приходько: Одну руку кладем на руль, а другой берем нашу грудь
Приходько: Одну руку кладем на руль, а другой берем нашу грудь
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько 23 октября разместила в Facebook ролик, на котором запечатлена в салоне автомобиля со стеклянной бутылкой в руках. 

"Как правильно открыть бутылку, когда вы за рулем автомобиля? Одну руку кладем на руль, а другой берем нашу грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз", – описала она алгоритм действий, в итоге продемонстрировав на камеру успешный результат их выполнения.

https://www.facebook.com/100007430375089/videos/2763053417285644/

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

В октябре 2018 года певица объявила о решении покинуть сцену, объяснив, что "устала быть неформатом". В том же месяце она заявила, что присоединяется к команде главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.В сентябре 2019 года певица объявила о завершении этого сотрудничества.

Теги: видео, Анастасия Приходько, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
Наталия ДВАЛИ
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS