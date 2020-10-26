"Берем грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз". Приходько показала, как открывать бутылку грудью

Украинская певица Анастасия Приходько записала шуточный обучающий ролик для тех, кто хочет открыть бутылку, сидя за рулем автомобиля.

Приходько: Одну руку кладем на руль, а другой берем нашу грудь Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько 23 октября разместила в Facebook ролик, на котором запечатлена в салоне автомобиля со стеклянной бутылкой в руках.

"Как правильно открыть бутылку, когда вы за рулем автомобиля? Одну руку кладем на руль, а другой берем нашу грудь, плотно сдавливаем бутылку, а потом резко давим вниз", – описала она алгоритм действий, в итоге продемонстрировав на камеру успешный результат их выполнения.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

В октябре 2018 года певица объявила о решении покинуть сцену, объяснив, что "устала быть неформатом". В том же месяце она заявила, что присоединяется к команде главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.В сентябре 2019 года певица объявила о завершении этого сотрудничества.