Приходько снялась с голой грудью по случаю Дня учителя. Фото

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась снимком, на котором запечатлена топлес.

Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Instagram разместила фото, для которого позировала без бюстгальтера.

"Начинай свой понедельник ярко! И совсем неважно, кто ты: мама с гнездом на голове, которая собирает спросонья детей в школу, бухгалтер, у которого отчет на носу или роковая леди, которая надеется сегодня встретить своего богатого принца на черном джипе. Ты – это ты! Цени себя, свои мысли и достижения, будь-то оладьи, которые впервые не пригорели или пригорели (пофиг!) или миллионная сделка с Китаем в 5.30 утра. Я вот, мать двоих детей, горжусь, что могу позволить себе такие фотосессии", – написала она.

Приходько отметила, что посвящает пост Дню Учителя.

"Хочу поздравить людей, которым есть чем гордиться на 1000%. С Днем учителя, милые!" – завершила она пост.

День учителя отмечают в первое воскресенье октября.