  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что считает шестого президента Украины Владимира Зеленского профессиональным режиссером.

Приходько о Зеленском: Я изначально сказала, что он хороший профессиональный актер Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько в интервью, которое вышло 23 октября на YouTube-канале Dorotye, заявила, что считает украинского президента Владимира Зеленского мягкотелым.

"Не хочу, чтобы он обижался на меня, но я изначально сказала, что он хороший профессиональный актер, режиссер, у него прекрасные шоу, фильмы, но президент все-таки он мягкотелый", – сказала она.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

В октябре 2018 года певица объявила о решении покинуть сцену, объяснив, что "устала быть неформатом". В том же месяце она заявила, что присоединяется к команде главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

В сентябре 2019 года певица объявила о завершении этого сотрудничества.