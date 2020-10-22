  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского

Украинский шоумен Дмитрий Танкович заявил, что украинцы живут в непростое время и, по его ощущениям, все становится только хуже.

Танкович: Надо заниматься тем, что ты умеешь делать хорошо Фото: tankovichd / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий белорусского происхождения Дмитрий Танкович в интервью журналистке Ольге Кривдюк, которое 22 октября вышло на ее канале в YouTube, заявил, что верит в искренность намерений украинского президента Владимира Зеленского сделать страну лучше.

"Я считаю, что мы сейчас живем в очень непростое время. Это правда. Пока, по моему ощущению, все становится хуже. Я точно верю в искренние намерения [президента Украины] Владимира Александровича [Зеленского], в то, что он туда пошел, чтобы сделать страну лучше, но пока есть ощущение, что только одного желания недостаточно", – заявил Танкович.

Ведущий подчеркнул, что у него самого нет политических амбиций.

"Надо заниматься тем, что ты умеешь делать хорошо", – подытожил Танкович.

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Видео: Оля Кривдюк / YouTube

Танкович родился в 1977 году в Минске. С 2009 года он является ведущим развлекательных программ на украинском телеканале СТБ. С 2018 года Танкович выступает в составе проекта "Дизель Шоу".

Осенью 2020 года ведущий был участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1", выступая в паре с хореографом Илоной Гвоздевой. Пара покинула проект первой.

В последний день декабря 2018 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты.



21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, согласно окончательным итогам, новым президентом Украины стал Владимир Зеленский, который набрал 73,22% голосов. Инаугурация состоялась в Верховной Раде 20 мая.