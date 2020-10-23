"Я его терпеть не могу". Приходько рассказала о причинах конфликта с Козловским

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что была задета публичным высказыванием коллеги Виталия Козловского в свой адрес.

Приходько: Я тоже много чего знаю о Козловском, но я же не рассказываю Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько в интервью, которое вышло 23 октября на YouTube-канале Dorotye, назвала конфликтными свои отношения с артистом Виталием Козловским.

"Я его терпеть не могу", – призналась Приходько.

По словам певицы, поводом для конфликта послужило высказывание певца в ее адрес.

"У него журналистка спросила: "Как вам вспыльчивый характер Приходько? Он говорит: "У нее иногда бывают траблы с головой". Я ему это запомнила", – рассказала певица.

Приходько подчеркнула, что со своей стороны не рассказывает никому то, что знает о коллеге.

"Я тоже много чего знаю о Козловском, но я же не хожу и не рассказываю, тем более в такой форме. Это неуважительно, это некрасиво. Тем более, с этим человеком мы нормально общались – у нас не было конфликтов", – подытожила певица.

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Видео: DOROTYE / YouTube

На своей странице в Facebook 23 октября певица отметила, что, отвечая на вопросы ведущей, не боялась быть собой и говорить правду.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.