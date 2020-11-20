Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2020
 
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"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар". Приходько позировала лежа в ванне

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, как именно любит принимать ванну.

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Приходько: Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять, как сейчас мерзко и неприятно людям на улице
Приходько: Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять, как сейчас мерзко и неприятно людям на улице
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена в черной комбинации на тонких бретелях, лежа в ванне.

"Люблю принимать ванну в холод, слякоть, мороз и представлять, как сейчас мерзко и неприятно людям на улице. Занавес. Теперь можете бросать в меня тапки. Скоро будет именно та холодная пора. Утепляйтесь", – написала она.

Приходько добавила, что любит аромамасла, соль для ванны и приглушенный свет.

"Пока молоды и красивы, снимите пеньюар. Пеньюаром будете привлекать мужчин позже!" – заявил подписчик alex_far13.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

В октябре 2018 года певица объявила о решении покинуть сцену, объяснив, что "устала быть неформатом". В том же месяце она заявила, что присоединяется к команде главы партии "Батьківщина" Юлии ТимошенкоВ сентябре 2019 года певица объявила о завершении этого сотрудничества.

Теги: Анастасия Приходько, певица, ню-фото, белье
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