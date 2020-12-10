"Я не могу стоять над головой и гавкать". Приходько рассказала, почему считает себя плохой матерью

По словам украинской певицы Анастасии Приходько, она мечтает о том, чтобы в школах отменили домашние задания.

Украинская певица Анастасия Приходько 10 декабря в Instagram заявила, что считает себя плохой матерью.

"Да, я плохая мать. Я не хочу по вечерам делать с дочкой уроки, потому что много работаю, потому что устаю, потому что не помню математику за пятый класс. У меня протестующий подросток, а не детка-ромашка. Она не хочет делать домашние задания. А я не могу стоять над головой и гавкать, как деревенская собака на проезжающие машины", – написала певица.

Приходько подчеркнула, что мечтает посвящать вечера общению с детьми и отдыху, так как днем она работает, чтобы "дети были здоровы, одеты, обуты, учились чему-то еще, кроме школьной программы, ездили на море".

"Господи, ну когда уже отменят домашние задания, как это сделали давно во многих школах мира?" – взмолилась артистка.

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Приходько – мать двоих детей. Дочь Нану она родила в апреле 2010 года, будучи в отношениях с бизнесменом Нури Кухилавой.

В августе 2015 года певица во второй раз стала мамой, родив сына Гордея в браке с бизнесменом Александром.