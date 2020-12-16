Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2020
 
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"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями

По словам украинской певицы Анастасии Приходько, если в детстве она в основном донашивала одежду за братом, то сейчас шьет наряды, которые нравится ей самой.

Приходько: Помню за всю свою жизнь три наряда платье розовое, костюм с лосинами и джинсовый сарафан
Приходько: Помню за всю свою жизнь три наряда – платье розовое, костюм с лосинами и джинсовый сарафан
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что  ее никто не учил красиво одеваться. Об этом она написала 16 декабря в Instagram.

"Помню за всю свою жизнь три наряда – платье розовое, костюм с лосинами и джинсовый сарафан! Все! У меня никогда не было выбора, я надевала, что давали, носила вещи старшего брата", – поделилась она воспоминаниями.

По словам Приходько, ее приучили к тому, что в одежде важно, чтобы было тепло, а не красиво, и внушили, что в юбке можно простудиться. 

"Сейчас все, что я надеваю из женского – это все то, что мне нравится. Я шью платья, которые нравятся мне", – подытожила она.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

В октябре 2018 года певица объявила о решении покинуть сцену, объяснив, что "устала быть неформатом". В том же месяце она заявила, что присоединяется к команде главы партии "Батьківщина" Юлии ТимошенкоВ сентябре 2019 года певица объявила о завершении этого сотрудничества.

Теги: Анастасия Приходько, певица
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