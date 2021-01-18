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18 января, 2021
 
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"Я сама нашла переписку в его телефоне". Приходько рассказала, почему прощала бывшему мужу измены и домашнее насилие

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась воспоминаниями о семейной жизни с отцом своей 10-летней дочери Наны, абхазским бизнесменом Нуриком Кухилавой.

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Приходько: Если я буду страдать, то кто будет любить ребенка?
Приходько: Если я буду страдать, то кто будет любить ребенка?
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько в эфире передачи "Неймовірна правда про зірок" на СТБ заявила, что узнала об изменах своего бывшего гражданского мужа и отца сейчас уже 10-летней дочери Наны абхазского бизнесмена Нурика Кухилавы слишком поздно. 

"Измены были на постоянной основе. Я даже сама нашла переписку в его телефоне", – подчеркнула Приходько.

Приходько призналась, что прощала мужу измены ради семьи, а на разрыв отношений с Кухилавой ее сподвигло то, что он поднял руку не только на нее, но и на дочь.

"Это было один раз. Она была еще очень маленькая – всего два с половиной года. Он просто был агрессивный. У него психика была очень возбужденной. Я решила – если буду страдать, то кто будет любить ребенка?" – рассказала певица.

Артистка заявила, что сейчас не поддерживает отношения с бывшим партнером.

Старшая дочь певицы Нана родилась в 2010 году. В сентябре 2013 года, после расставания с Кухилавой, Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. Как сообщает ТСН, пара пришла на церемонию в черных спортивных костюмах. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

Теги: дети, Анастасия Приходько, семья, певица, развод
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