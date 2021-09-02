"Когда такое делают близкие – это очень больно". Приходько заявила, что уже два года не общается с матерью

Приходько рассказывала, что могла и не родиться – отец уговаривал ее беременную мать сделать аборт Фото: prykhodko_official / Instagram

"Это история, которую я еще никому не рассказывала, потому что рана такая – свежая. Когда такое делают близкие – это очень больно. Но мне хватило понимания и опыта, чтобы просто прекратить общение со всей своей семьей. Я так скажу: измена – это большая боль", – заявила артистка.

Приходько уточнила, что мать не видела ее младшего сына Луку.

"Она и Гордея не видела. Если посчитать за весь период его взросления – она видела его раз пять", – призналась артистка.

По словам певицы, она не общается также и со своим старшим братом.