"Встречалась с другими. Хотела быть только с тобой". Приходько показала своего мужа в день венчания

Певица отметила, что они с мужем шли к этому 27 лет – ранее артистка рассказывала, что влюбилась в будущего супруга еще первоклассницей, в 18 лет у них был непродолжительный роман и лишь в 2013 году она вышла за него замуж, а спустя еще шесть лет пара обвенчалась.
"Мы так долго к этому шли. Я подружилась с твоим другом, чтобы знать о тебе хоть что-то! Да, я встречалась с другими парнями, о чем жалеть буду всегда. Я хотела быть только с тобой! Два года назад было таинство нашего венчания, где мы пообещали быть вместе до Луны! И неважно, сколько нужно было бы ждать тебя, я бы ждала! Счастье этого достойно! Я – твоя первая любовь, а ты – моя! И если надо, не раздумывая отдам свою жизнь за тебя", – написала артистка.
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Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.
Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.