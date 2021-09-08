"Встречалась с другими. Хотела быть только с тобой". Приходько показала своего мужа в день венчания

Певица отметила, что они с мужем шли к этому 27 лет – ранее артистка рассказывала, что влюбилась в будущего супруга еще первоклассницей, в 18 лет у них был непродолжительный роман и лишь в 2013 году она вышла за него замуж, а спустя еще шесть лет пара обвенчалась.

"Мы так долго к этому шли. Я подружилась с твоим другом, чтобы знать о тебе хоть что-то! Да, я встречалась с другими парнями, о чем жалеть буду всегда. Я хотела быть только с тобой! Два года назад было таинство нашего венчания, где мы пообещали быть вместе до Луны! И неважно, сколько нужно было бы ждать тебя, я бы ждала! Счастье этого достойно! Я – твоя первая любовь, а ты – моя! И если надо, не раздумывая отдам свою жизнь за тебя", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)