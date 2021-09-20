"На себя не похожа, где делась та красивая девочка?" Поклонники попросили Ани Лорак меньше фотошопить свои снимки

"Мой любимый осенний look. С очками или без?" – поинтересовалась у фолловеров певица.

"С очками тоже очень красивая", – отреагировали на вопрос поклонники.

"На себя не похожа, где делась та красивая девочка?" – прокомментировали фото артистки подписчики.

"Какой смысл от таких обработанных фотографий?" – написали пользователи сети.

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В последнее время артистка живет и работает в России.