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06 сентября, 2021
 
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"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак

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Ани Лорак: В хорошем настроении начинаем насыщенную неделю
Ани Лорак: В хорошем настроении начинаем насыщенную неделю
Фото: anilorak / Instagram

Строящая в РФ карьеру украинская певица Ани Лорак 6 сентября разместила в Instagram серию селфи, на которых запечатлена по пояс в черном пиджаке с распущенными волосами.

"В хорошем настроении начинаем насыщенную неделю", – подписала она публикацию.

"Ваша укладка в последнее время нереальная! И цвет шикарный", – оценили образ артистки поклонники.

"Такой роскошный цвет волос", – написали фолловеры.

"Милашка", – прокомментировали селфи пользователи сети.

1 сентября певица выглядела вот так.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

Теги: Ани Лорак, мода и красота, певица, стиль
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