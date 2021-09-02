"Какая взрослая стала". Ани Лорак отвела дочь в школу

"С 1 сентября! С Днем знаний! Пусть все наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми!" – написала она.

Певица отвела дочь в школу. Ани надела черные облегающие брюки и кожаный жакет. Ее дочь – школьную форму с синим жакетом и юбкой в клетку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Какая уже взрослая. Хорошего учебного года", – прокомментировала подписчица anilorak_fan_team.

"Какая взрослая стала. На папу похожа. Успехов в учебе!" – отметила ekaterina_m_m.