  "Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня любовью". Ани Лорак показала новое видео со своих концертов в Одессе

Ани Лорак: Я счастлива жить и творить с вами в одно время, мои особенные и бесконечно любимые зрители Фото: anilorak / Instagram

"Бывают такие удивительные встречи, которые навсегда оставляют след в памяти. Такими были наши концерты в Одессе. Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня своей теплотой и любовью, подарив незабываемые эмоции. Мы связаны невидимой нитью под названием "музыка". Я счастлива жить и творить с вами в одно время, мои особенные и бесконечно любимые зрители. До новых встреч", – написала она.

Певица обнародовала короткий ролик, в котором показала своих фанов, посетивших ее концерты в Одессе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Полное видео Ани Лорак опубликовала на своем канале в YouTube.

ВИДЕО

Видео: Ани Лорак / YouTube