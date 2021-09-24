"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото

Избранница Налчаджиоглу позирует в кадре, взяв его за руку – при этом лица экс-супруга Ани Лорак не видно. Лилия отметила, что находится в Турции.
Когда состоится свадьба, пара не сообщает.
"А [Ани] Лорак как же? Неужели не против?" – отреагировали фолловеры.
"Наконец-то", – поздравили пару подписчики Лилии.
"Очень красивая пара", – прокомментировали пользователи сети.
Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).
За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах.