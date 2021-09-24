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24 сентября, 2021
 
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"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото

Налчаджиоглу развелся с Ани Лорак в 2019 году
Налчаджиоглу развелся с Ани Лорак в 2019 году
Фото: muratnalca / Instagram

Экс-супруг строящей в РФ карьеру украинской певицы Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей возлюбленной, визажисту из Киева по имени Лилия. Об этом девушка сообщила 24 сентября в Instagram, разместив фото, на котором крупным планом запечатлено кольцо на безымянном пальце ее руки.

Избранница Налчаджиоглу позирует в кадре, взяв его за руку – при этом лица экс-супруга Ани Лорак не видно. Лилия отметила, что находится в Турции. 

Когда состоится свадьба, пара не сообщает.

"А [Ани] Лорак как же? Неужели не против?" – отреагировали фолловеры.

"Наконец-то", – поздравили пару подписчики Лилии.

"Очень красивая пара", – прокомментировали пользователи сети.

Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram
Фото: __l_i_l_i_a___ / Instagram

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах

Теги: свадьба, Ани Лорак, развод, Мурат Налчаджиоглу
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