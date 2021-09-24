"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото

Налчаджиоглу развелся с Ани Лорак в 2019 году Фото: muratnalca / Instagram

Избранница Налчаджиоглу позирует в кадре, взяв его за руку – при этом лица экс-супруга Ани Лорак не видно. Лилия отметила, что находится в Турции.

Когда состоится свадьба, пара не сообщает.

"А [Ани] Лорак как же? Неужели не против?" – отреагировали фолловеры.

"Наконец-то", – поздравили пару подписчики Лилии.

"Очень красивая пара", – прокомментировали пользователи сети.